Общество 14 июля 2023, 16:51 Шеф-повар Агзамов назвал Санкт-Петербург гастрономической столицей России

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Шеф-повар и кондитер Ренат Агзамов в разговоре с изданием «МК в Питере» назвал город на Неве гастрономической столицей России.

Петербург может претендовать не только на звание культурной столицы, но и кондитерской, добавил он.

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Как написала Neva.Today, в Петербурге отметили рост количества кондитерских магазинов и заведений. Жителей и гостей города по-прежнему радует свои сладостями фабрика имени Н. К. Крупской, которая входит в объединение «Славянка».