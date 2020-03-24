Трогательный флешмоб запустили дети сотрудников Ступинской ЦРКБ. Они решили рассказать, как ждут своих родителей домой, пока те спасают человеческие жизни.

Мальчики и девочки фотографируются с плакатами, на которых указан хештег #МойРодительГерой. Об этом пресс-служба Ступинской ЦРКБ рассказала в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые ребята нарисовали на плакатах свою семью, а кто-то просто написал: «Я остаюсь дома, чтобы ты вернулся домой».

Дети врачей из Ступинской ЦРКБ ждут родителей дома

У кого-то из детей родители работают в хирургии, у других это медсестры с огромным количеством работы, у третьих — «не врач, <…> ведущий специалист». И всех ребятишек объединяет одно: у взрослых много дел, но очень хорошо, когда они рядом.

«Моя мама не врач, но тоже работает в больнице — ведущим специалистом. Когда ее нет, я очень скучаю. А когда она дома, я даже согласен делать уроки, потому что мне очень хорошо, когда она рядом…» — признался семилетний участник флешмоба.

Задумка, надеются дети, поможет понять, что в больнице работают не просто медики, а чьи-то родители. И их любят и ждут дома дети.

«Пока многие прячутся от опасного вируса дома, наши родители не могут спрятаться, потому что должны спасать жизни. Мы очень хотим, чтобы люди поняли это и ответственно отнеслись к просьбам врачей: оставались дома, чаще мыли руки, не ходили в людные места», — говорят дети.

Они уверены, что благодаря этим нехитрым правилам распространение болезни замедлится, а их родители найдут время и силы помочь каждому.

Идея ребятишек нашла отклик у медицинских служащих. Они тоже сфотографировались с тематическими плакатами.

Врачи просят людей оставаться дома

Организаторы флешмоба предложили поддержать инициативу и попросили пользователей делать репост фотографий в социальных сетях.

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