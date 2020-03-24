Мой родитель — герой: дети ступинских врачей поддержали взрослых флешмобом
Мальчики и девочки фотографируются с плакатами, на которых указан хештег #МойРодительГерой. Об этом пресс-служба Ступинской ЦРКБ рассказала в социальной сети «ВКонтакте».
Некоторые ребята нарисовали на плакатах свою семью, а кто-то просто написал: «Я остаюсь дома, чтобы ты вернулся домой».
У кого-то из детей родители работают в хирургии, у других это медсестры с огромным количеством работы, у третьих — «не врач, <…> ведущий специалист». И всех ребятишек объединяет одно: у взрослых много дел, но очень хорошо, когда они рядом.
«Моя мама не врач, но тоже работает в больнице — ведущим специалистом. Когда ее нет, я очень скучаю. А когда она дома, я даже согласен делать уроки, потому что мне очень хорошо, когда она рядом…» — признался семилетний участник флешмоба.
Задумка, надеются дети, поможет понять, что в больнице работают не просто медики, а чьи-то родители. И их любят и ждут дома дети.
«Пока многие прячутся от опасного вируса дома, наши родители не могут спрятаться, потому что должны спасать жизни. Мы очень хотим, чтобы люди поняли это и ответственно отнеслись к просьбам врачей: оставались дома, чаще мыли руки, не ходили в людные места», — говорят дети.
Они уверены, что благодаря этим нехитрым правилам распространение болезни замедлится, а их родители найдут время и силы помочь каждому.
Идея ребятишек нашла отклик у медицинских служащих. Они тоже сфотографировались с тематическими плакатами.
Организаторы флешмоба предложили поддержать инициативу и попросили пользователей делать репост фотографий в социальных сетях.
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