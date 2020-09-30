«Мои месячные никогда не были такого цвета». Женщины раскритиковали новый оттенок красного от Pantone

Институт цвета Pantone решил обратить внимание на отношение общества к месячным. Для этого он вместе со шведской медицинской компанией Intimina разработал новый оттенок красного цвета и назвал его «Менструация».

Об этом Раntоnе сообщил в своем Instagram.

Компания Intimina попросила Pantone разработать индивидуальный цвет в поддержку своей глобальной кампании. Она направлена на то, чтобы привлечь внимание к менструации и показать, что это естественный процесс для организма.

Организации хотят, чтобы в этот период люди чувствовали себя уверенно, комфортно и могли открыто говорить «об этой чистой и естественной функции тела».

Впрочем, в Сети не всем пришлась по душе такая концепция. Pantone раскритиковали за то, что в своем официальном заявлении он не упомянул девушек и женщин, а обошелся общим словом «люди».

«Я уверена, что мои месячные никогда не были такого цвета. Кажется, они забыли слова „женщины и девушки“», — заявила пользовательница @youngjoanna1 в Twitter.

Ее поддержала и другая женщина.

«Консультировались ли они с реальными женщинами? Это не один цвет за весь цикл», — отметила пользовательница под ником Swabreen Bakr.

Русскоязычные юзеры тоже не остались в стороне от этой новости.

Еще один пользователь (@kerrythriller) пошутил, как об этом цвете будут говорить в обыденной жизни:

— Какая у вас интересная мебель. Какой это оттенок красного?

— Менструальный.

Ранее писательница Джоан Роулинг стала участницей большого скандала после того, как пошутила про трансгендеров и месячные.