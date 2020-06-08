Джоан Роулинг пошутила о трансгендерах и попала под критику

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг подверглась критике после твитов о трансгендерах. Британская писательница отнеслась с иронией к попытке заменить слово «женщина» на «человек с менструацией».

Поводом стала статья на сайте Devex под названием «Мнение: создание более равноправного мира после коронавируса для людей, у которых есть менструации». В материале говорится о «менструальной стигме», а также об обеспечении доступа «девочек, женщин и людей с небинарным гендером» к средствам гигиены и санитарии в условиях карантина по коронавирусу. В статье говорится и о трудностях, с которыми сталкиваются женщины во время изоляции.

Роулинг сделала репост заметки, подписав его: «„Люди, у которых есть менструации“. Кажется, было какое‑то слово для этих людей. Помогите-ка вспомнить».

Далее она привела несколько исковерканных вариаций слова «женщины».

Пользователи Twitter обвинили писательницу в нетерпимости к трансгендерам и людям с небинарным гендером (то есть не относящих себя к мужскому или женскому полу). По словам гейм-блогера Лиама Драйдена, Роулинг для него стала «колоссальным разочарованием».

Писательница в следующих твитах пояснила, что сочувствует трансгендерным людям, поскольку они также, как и женщины, уязвимы к насилию со стороны мужчин, однако «если биологический пол нереален, то не существует и гомосексуальности», написала она.

«Если биологический пол нереален, то стирается реальность, в которой живут женщины во всем мире», — добавила Роулинг.

В ответ организация GLAAD, защищающая права представителей ЛГБТ, выразила поддержку транссексуальной молодежи, в особенности фанатам Гарри Поттера, которым «причинили боль некорректные и жестокие твиты» писательницы.

В качестве чтения на лето организация предложила вместо книг Роулинг серию романов Рика Риордана о Перси Джексоне. В GLAAD заявили, что этот писатель «не трансфобен».