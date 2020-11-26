Больше половины туроператоров могут уйти с рынка в 2022 году

Страховые компании планируют прекратить работать с туроператорами начиная с 2022 года. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

Как пишет газета «Известия», это означает, что по формальным основаниям поставщики туристических услуг будут массово исключаться из единого реестра туроператоров.

Сами же страховщики считают, что спасти индустрию может гарантийный фонд. Его создание предусматривает законопроект об электронной путевке.

Однако отзывы крупных компаний и отраслевых объединений в адрес планируемого нововведения носят негативный характер.

Изменились правила возмещения затрат туроператоров, которые вывозили туристов из стран из-за введения ограничений по коронавирусу. Правила скорректировали, чтобы денежные выплаты могли получить все турфирмы, вывозившие туристов в период с 24 января по 30 марта 2020 года. Всего на поддержку туристической отрасли правительство выделило 3,5 миллиарда рублей. Сумму планируется потратить на возмещение затрат на невозвратные билеты и на вывоз туристов из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемическая обстановка.