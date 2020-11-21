Правила субсидирования турфирм из-за COVID-19 изменились

Изменились правила возмещения затрат туроператоров, которые вывозили туристов из стран из-за введения ограничений по коронавирусу. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.

Государственные субсидии могли получить только те турфирмы, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания.

«Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Правила скорректировали, чтобы денежные выплаты могли получить все турфирмы, вывозившие туристов в период с 24 января по 30 марта 2020 года. Теперь дата введения ограничений в стране пребывания не важна для получения субсидий.

Всего на поддержку туристической отрасли правительство выделило 3,5 миллиарда рублей. Сумму планируется потратить на возмещение затрат на невозвратные билеты и на вывоз туристов из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемическая обстановка.

Турция, авиасообщение с которой возобновили еще летом, освободила туристов от комендантского часа, пишет «Газета.ru». Для граждан страны он действует по выходным.