Могилу актера Дмитрия Марьянова «оккупировали» алкоголики

Алкоголики и бездомные стали собираться на могиле актера театра и кино Дмитрия Марьянова. Его прах покоится в семейном захоронении на Химкинском кладбище. Несмотря на сильные снегопады тропинка туда протоптана.

Многочисленные поклонники знаменитого актера оставляют у памятника бутылки с прозрачной жидкостью, провизию и бокалы. Но при этом мемориал достаточно ухожен.

В хорошую погоду на могиле Марьянова постоянно «тусуются» сомнительного вида люди, отметили в интервью «Экспресс газете» сотрудники Химкинского кладбища. Охрана их выпроваживает, а потом убирает за ними мусор.

«Его могилу облюбовали алкоголики и бездомного вида товарищи. Они в хорошую погоду там часами сидеть могут, мы, конечно, выпроваживаем, как заметим. И мусор за ними тоже убираем», — рассказали сотрудники кладбища. Бездомные, по их словам, узнали про это и стали приходить, забирать что там оставят, конфеты или водку.

«Хорошо хоть на соседние могилки не заходят и не буйные. Видно, что любят его и печалятся как за родным», — рассказали сотрудники кладбища.

Актер Дмитрий Марьянов в октябре 2017 года лег в реабилитационный центр «Феникс» на лечение. Однако 15 октября ему стало плохо. Персонал клиники не оказал ему необходимой помощи, писали СМИ. Когда состояние актера значительно ухудшилось, другие пациенты вызвали скорую помощью, но медики оказались бессильны. По официальной версии Марьянов умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.

Сын Марьянова Даниил в ноябре 2019 года подал в суд. Он хотел добиться выплаты 30 миллионов рублей в качестве компенсации от директора реабилитационного центра «Феникс». При хорошем исходе дела Даниил планировал отправить деньги в фонд помощи пожилым и нуждающимся актерам или в детдом.