Сын Марьянова решил отсудить у директора «Феникса» 30 миллионов рублей и отдать их на благотворительность

Сын актера Дмитрия Марьянова, Даниил, намерен добиться выплаты 30 миллионов рублей в качестве компенсации от директора реабилитационного центра «Феникс». В случае победы все деньги будут направлены на благотворительность. Об этом заявила адвокат Марьянова-младшего Виктория Крылова.

Защитница рассказала, что иск был подан еще на стадии предварительного следствия.

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«Мой доверитель полагает, что недостаточно только уголовной ответственности для Оксаны Богдановой (директор Феникса — прим. ред), которую обвиняют в гибели отца Даниила.Она должна понести и материальную ответственность. Та сумма, которую взыщет суд, она вся будет потрачена на благотворительные нужды. Даниил Марьянов считает, что необходимо усилить ответственность еще и этим обстоятельством», — заявила Крылова.

Она добавила, что в момент смерти Дмитрия, его сыну был 21 год. Молодой человек не знал, что его папа находился в реабилитационном центре. Адвокат подчеркнула, что жена актера, Ксения Бик, сама выбрала «Феникс» для мужа. В то время Даниил бы уверен, что его отец находился на гастролях.

«То, что папа не выходит на связь несколько дней, его не удивило», — отметила адвокат.

Также она рассказала, что 26 ноября в Москве пройдет первое заседание по существу. Семья актера долго ждала этого момента.

«У нас многотомное уголовное дело. Обвинительное заключение 258 страниц, огромное количество свидетелей и доказательств, которые представлены суду», — подчеркнула представительница Даниила Марьянова.

По ее словам, при хорошем исходе дела Даниил планирует отправить деньги в фонд помощи пожилым и нуждающимся актерам или в детдом.

Актер Дмитрий Марьянов в октябре 2017 года лег в реабилитационный центр «Феникс» на лечение. Однако 15 октября ему стало плохо. Персонал клиники не оказал ему необходимой помощи. Когда состояние актера значительно ухудшилось, другие пациенты вызвали скорую помощью, но медики оказались бессильны. По официальной версии Марьянов умер из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены.