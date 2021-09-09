Министры здравоохранения многих стран на встрече G20 называли вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики коронавируса в мире. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделал глава российского Минздрава России Михаил Мурашко.

Встреча министров здравоохранения «Группы двадцати» состоялась 5 сентября. Его результаты были позитивными для России. За последние десять лет создание вакцины стало первым прорывом в российской науке, широко известным во всем мире. Министр добавил, что, несмотря на формальности, «Спутнику» уже доверяют за рубежом.

«Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, „Спутник“ — лучший препарат для профилактики», — сказал Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.

Мурашко отметил, что речь идет не только о вакцине. Пандемия очень сильно активизировала исследования и создание новых лекарств.

Европейские агентства еще летом публиковали исследование, в котором ссылались на собственные источники в ВОЗ. По словам журналистов, медики не раз говорили о признании «Спутника». Они не сомневаются в его эффективности, называют достойной вакциной для профилактики и тоже ждут того момента, когда российскую разработку признают во всем мире.