Общество 02 августа 2023, 11:24 Мобильное приложение «Юнистрим» пропало из магазина для Android Мобильное приложение попавшего под санкции «Юнистрима» удалили из Google Play Unsplash

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Мобильное приложение банка «Юнистрим» удалили из Google Play — магазина для устройств на Android. Об этом сообщил RT.

Мобильное приложение «Юнистрим» позволяет переводить деньги онлайн с карт разных банков по России, в СНГ и за границу. Получать наличные можно в пунктах банка.

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Пользователям устройств на iOS приложение «Юнистрим» пока доступно для скачивания. Из магазина AppStore его еще не удалили.

«Юнистрим» попал под санкции США 20 июля вместе с другими российскими кредитными организациями. В этом списке оказались банки «Тинькофф» и «Солидарность», а также Петербургский социальный коммерческий банк и Локо-банк. Соединенные Штаты предположили, что новые меры ограничат доступ России к мировой финансовой системе.

Ранее Google Play удалил приложение банка «Тинькофф». В магазине остались сервисы связи и инвестиций, предлагаемые кредитной организацией.