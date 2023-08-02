02 августа 2023, 11:24
Мобильное приложение «Юнистрим» пропало из магазина для Android
Мобильное приложение попавшего под санкции «Юнистрима» удалили из Google Play
Мобильное приложение банка «Юнистрим» удалили из Google Play — магазина для устройств на Android. Об этом сообщил RT.
Мобильное приложение «Юнистрим» позволяет переводить деньги онлайн с карт разных банков по России, в СНГ и за границу. Получать наличные можно в пунктах банка.
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Пользователям устройств на iOS приложение «Юнистрим» пока доступно для скачивания. Из магазина AppStore его еще не удалили.
«Юнистрим» попал под санкции США 20 июля вместе с другими российскими кредитными организациями. В этом списке оказались банки «Тинькофф» и «Солидарность», а также Петербургский социальный коммерческий банк и Локо-банк. Соединенные Штаты предположили, что новые меры ограничат доступ России к мировой финансовой системе.
Ранее Google Play удалил приложение банка «Тинькофф». В магазине остались сервисы связи и инвестиций, предлагаемые кредитной организацией.
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