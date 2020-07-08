Мобильная связь в России подорожала на 8% за полгода. И это не конец

За первую половину 2020 года в России подорожала мобильная связь. В среднем они выросли на 8%. Не исключено, что к концу года цены снова поднимутся — еще на 14%.

Если в декабре 2019 года минимальный пакетный тариф стоил 270 рублей, то сейчас его цена составляет уже 291 рубль. Подсчеты провели специалисты информационно-аналитического агентства Content Review. На результаты их исследования сослался ТАСС.

Эксперты анализировали тарифы восьми крупных мобильных операторов. Они сравнили данные МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2 и работающих в Крыму Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл».

По мнению аналитиков, подорожание связи компенсировал рост номинальной заработной платы. Во втором полугодии 2020-го номинальные доходы россиян расти перестанут. Одновременно с этим в компании допускают очередное повышение тарифов. Они могут подорожать на 14% по сравнению с первыми шестью месяцами.

Руководитель Content Review Сергей Половников заметил, что за первое полугодие 2020 года тарифы у операторов корректировались неоднократно. У МТС, «Билайна» и «МегаФона» такое происходило только с частью пакетов и до введения режима самоизоляции. С Tele2 ситуация была иная: оператор резко повысил стоимость и текущих, и старых тарифов в конце апреля — начале мая. И это не ускользнуло от внимания регулирующих органов.

«Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 миллиардов рублей», — сказал Половников. Потери они будут компенсировать или за счет повышения тарифов, или подключая абонентам больше услуг.

Индекс доступности мобильной связи, как показало исследование, в России с конца 2019 года почти не изменился и находится на уровне 6,5. Лидерами по этому показателю стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская, Ярославская и Магаданская области. Хуже всего дела обстоят в Дагестане, Ингушетии и Калмыкии. Проблемы есть в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках.