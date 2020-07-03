Москвичам открыли привилегии МТС Premium. Это целый пакет бонусов и скидок

В МТС запустили программу привилегий Premium. Она даст москвичам различные бонусы. Например, удастся получить скидки на гаджеты, бесплатный доступ к пакету ТВ-каналов, фильмов и сериалов. Вместе с тем клиентам предоставят выгодные ставки кредитования и накопления в МТС банке.

В программе принимают участие пользователи мобильной связи, домашнего и спутникового телевидения, цифровых сервисов компании и домашнего интернета.

Например, клиенты смогут воспользоваться скидкой на покупку устройств Samsung в салонах МТС. Им предоставят пониженную ставку кредитования и повышенную — на накопления.

Кредитный лимит расширится со второго месяца обслуживания в МТС банке. Москвичи получат кешбэк 20% при оплате подписок на сервисы компании, приоритетное обслуживание в салонах, отделениях МТС банка и контактном центре.

Также премиум-пользователям бесплатно откроют подписку «Супер» в МТС ТВ с тысячами фильмов, сериалов и пакетом из более чем ста каналов в высоком качестве.

Они получат пакет на пять гигабайт мобильного интернета и услугу для блокировки спам-звонков. Подключить все это клиент может самостоятельно в приложении «Мой МТС».

Участие в программе МТС Premium бесплатное при условии, что человек тратит суммарно на продукты компании от 1500 рублей в месяц. Тогда клиент автоматически становится участником, о чем узнает из SMS, письма по электронной почте или в приложении «Мой МТС». Там на главном экране появятся значок и черный виджет Premium.

Пользоваться доступными привилегиями и скидками можно в течение трех месяцев независимо от размера дальнейших начислений в этот период.

Премиум-сервис от МТС в полном объеме будет доступен и при меньших регулярных тратах, если клиент подключит платную подписку за 199 рублей в месяц. Регулировать ее можно через приложение «Мой МТС».

Перечень привилегий, а также способы использования подробно описаны на сайте программы Premium.