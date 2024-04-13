Общество 13 апреля 2024, 02:29 «Мобилизованы не только местные ресурсы». Весь Урал, ХМАО и ЯНАО объединились против паводка в Кургане и Тюмени Полпред в УрФО Якушев: весь Урал объединился против паводка в Кургане и Тюмени РИА «Новости»

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После наводнения в Оренбургской области под угрозой паводка оказались территории еще двух регионов — Курганской и Тюменской. О том, какие меры принимают местные власти по подготовке к приходу «большой воды», и какие северные территории откликнулись на беду жителей Урала, в интервью Ura.ru рассказал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, в Тюменской области есть свои зоны риска — Ишим и Ялуторовск, которые еще в 2017 году «максимально попали под удар водной стихии». Здесь при отсыпке дамб ориентируются на большую высоту, чем дает Гидрометцентр.

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Жителей оповещают и готовят к эвакуации на тот случай, если вода все же зайдет в населенные пункты. Главы территорий делают все, чтобы в пунктах временного размещения создать максимально комфортные условия на время проживания людей во время паводка.

В Курганской области действуют по такому же алгоритму, активно наращивая дамбу. По словам Якушева, глава региона Вадим Шумков провел большую работу, чтобы привлечь силы и средства на эти цели.

Тем более, что паводок в Кургане ожидается уже в начале следующей недели. В городе работает много добровольцев — студентов и работников предприятий.

«В Курганской области, кстати, мобилизованы не только местные ресурсы. Пришла техника из Свердловской и Челябинской областей. По спасателям помогают и они, и Ханты-Мансийский с Ямало-Ненецкий округа», — подчеркнул полпред.

По его словам, это пример межрегионального взаимодействия в важном вопросе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что паводок в регионе начнется с разлива реки Ишим.