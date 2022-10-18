Минобороны сообщило о решении призывать по мобилизации не более 30% штата одной компании | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 15:09 Минобороны сообщило о решении призывать по мобилизации не более 30% штата одной компании Генштаб: Минобороны решило призывать не более 30% сотрудников одной компании unsplash

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Министерство обороны России заявило о том, что призывать из одной компании будут не более 30% от общего числа сотрудников. Об этом сказано в письме начальника главного организационно-мобилизационного управления — замначальника Генштаба Евгения Бурдинского в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД). Документ оказался в распоряжении РБК.

«В целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики <…> Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся», — сказано в письме.

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Президент профсоюза Сергей Ковалев сообщило изданию, что послание было направлено военным ведомством по почте 17 октября, профсоюз получил его уже 18 октября.

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ФПАД после объявление мобилизации направил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минтранса Виталию Савельеву письма, копии есть у издания. В них организация попросила включить специалистов, которые непосредственно связаны с обеспечением работы аэронавигационной системы страны, в список людей, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации.

Министерство транспорта направила просьбу о предоставлении брони для ключевых работников гражданской авиации в Министерство обороны и ожидало официального ответа от ведомства.