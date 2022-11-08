Мобилизованным предложили расширить льготы по кредитным каникулам | 360°

Общество 08 ноября 2022, 01:57 Мобилизованным предложили расширить льготы по кредитным каникулам Законопроект о расширении льгот по кредитным каникулам для мобилизованных внесли в Госдуму РИА "Новости"

Читать 360tv в

В Госдуму внесли законопроект, который исключает начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, если мобилизованные граждане брали до их мобилизации.

Документ разработал Орловский облсовет народных депутатов, чтобы оказать дополнительную поддержку заемщикам, которых призвали на военную службу в Вооруженные силы России по мобилизации.

Реклама

Сейчас такие граждане могут оформить кредитные каникулы по потребительским кредитам, полученным до мобилизации или участия в СВО. Льготный период можно продлить на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, если оно стало последствием участия в спецоперации.

Реклама

При этом на остаток основного долга начисляют проценты в размере две третьих от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита или займа на дату обращения за кредитными каникулами. В законопроекте предложено в течение срока действия льготного периода не начислять эти проценты.

Ранее Минфин России сообщил, что индивидуальных предпринимателей, попавших под частичную мобилизацию, освобождают от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию.