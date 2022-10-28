Мобилизованных предпринимателей освободили от уплаты страховых взносов | 360°

Общество 28 октября 2022, 03:37 Мобилизованных предпринимателей освободили от уплаты страховых взносов Минфин РФ: мобилизованные предприниматели не будут платить страховые взносы РИА "Новости"

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Индивидуальные предприниматели, подпавшие под частичную мобилизацию, освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Такой ответ Минфин России дал на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщил ТАСС.

Ранее Кутепов обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой разъяснить вопрос об освобождении мобилизованных индивидуальных предпринимателей от страховых взносов.

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«Исходя из действующих положений Налогового кодекса РФ, индивидуальные предприниматели не уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, в частности, за период военной службы по призыву, в течение которого предпринимательская деятельность не осуществлялась», — отмечено в ответе ведомства.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам, а также займам для участников СВО и мобилизованных.