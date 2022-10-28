Мобилизованных предпринимателей освободили от уплаты страховых взносов | 360°

28 октября 2022, 03:37
Мобилизованных предпринимателей освободили от уплаты страховых взносов
Минфин РФ: мобилизованные предприниматели не будут платить страховые взносы
Индивидуальные предприниматели, подпавшие под частичную мобилизацию, освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Такой ответ Минфин России дал на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщил ТАСС.
Ранее Кутепов обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой разъяснить вопрос об освобождении мобилизованных индивидуальных предпринимателей от страховых взносов.
Реклама
«Исходя из действующих положений Налогового кодекса РФ, индивидуальные предприниматели не уплачивают за себя страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, в частности, за период военной службы по призыву, в течение которого предпринимательская деятельность не осуществлялась», — отмечено в ответе ведомства.
Реклама
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам, а также займам для участников СВО и мобилизованных.
Минфин РФ
Частичная мобилизация в РФ
Реклама
Реклама