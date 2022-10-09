Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому предоставят отсрочку от призыва | 360°

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Мобилизованных журналистов предложили отправить работать в новые регионы России

Глава СЖР Соловьев предложил отправлять мобилизованных журналистов на работу военкорами

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Мобилизованных сотрудников СМИ следует направлять на работу в новые российские регионы, заявил изданию «Подъем» председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. По его словам, эти специалисты также могут работать военными корреспондентами.

Соловьев заявил, что против России ведут информационную войну, поэтому важен каждый журналист. Работники СМИ находятся на линии идеологического фронта, отметил он. Сейчас их можно отправить в новые регионы страны для прохождения гражданской службы

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«Там очень не хватает журналистов и на телевидении, и на радио, и в газетах; работать в качестве военкоров», — отметил председатель СЖР.

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Соловьев напомнил, что в рамках частичной мобилизации из некоторых СМИ призывают сразу несколько сотрудников. Это может повлиять на работу издания, поэтому Союз журналистов будет реагировать на такие случаи, отметил он.

Повестку в военкомат можно обжаловать в режиме онлайн. Сделать это можно, заполнив форму на портале «Госуслуги». Там же можно записаться добровольцем для отправки в зону проведения спецоперации.

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