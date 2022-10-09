Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому предоставят отсрочку от призыва | 360°

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Происшествия
09 октября 2022, 17:08
Учебный Су-24 разбился в Ростовской области
Общество
09 октября 2022, 16:37
«Надеюсь, вы уважаете меня». Испанский футболист Касильяс признался, что он гей
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Мир
09 октября 2022, 16:25
Между агрессивной Польшей и Украиной. Белоруссия готовится не нападать, а обороняться
Спецоперация
09 октября 2022, 16:14
Володин назвал референдумы вынужденной мерой
Общество
09 октября 2022, 16:06
Мобилизованных журналистов предложили отправить работать в новые регионы России
Наука
09 октября 2022, 15:51
Ученые обнаружили новые доказательства гипотезы о жизни на спутнике Сатурна
Транспорт
09 октября 2022, 15:50
Очередь на паром в Керчи достигла 250 большегрузов
Власть
09 октября 2022, 15:34
Путин проведет совещание с Совбезом 10 октября — Песков
Власть
09 октября 2022, 15:26
Путин заявил, что Россия готова помогать беднейшим государствам