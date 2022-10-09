Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, какие основания для отсрочки, как записаться на фронт | 360°

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«Объясняем.рф»: записаться добровольцем для участия в СВО можно через «Госуслуги»

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Записаться добровольцем для участия в спецоперации можно в режиме онлайн. Сотрудники сервиса «Объясняем.рф» рассказали, что сделать это можно через сайт госуслуг.

«Чтобы стать добровольцем для участия в СВО, нужно подать заявку на портале госуслуг. После ее рассмотрят, и в ваш личный кабинет придет уведомление с датой явки в военкомат», — отметили специалисты.

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Один из призванных на службу рассказал, что принял незамедлительное решение об отправке в качестве добровольца. По его словам, российским военным нужна поддержка, поэтому он сообщил о своем решении жене и отправился в военкомат.

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Те, кто не согласен с законностью вручения повестки в военкомат, могут обжаловать это решение. Для этого достаточно подать заявление через форму на портале госуслуг.

О частичной мобилизации в стране объявил президент Владимир Путин. Во время обращения 21 сентября он заявил, что призыву подлежат россияне, ранее служившие в рядах вооруженных сил и состоящие в запасе. Предпочтение отдадут тем, кто имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности.

Госуслуги

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Частичная мобилизация в РФ

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