Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, какие основания для отсрочки, как записаться на фронт | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россиянам рассказали, как записаться добровольцем в зону СВО «Объясняем.рф»: записаться добровольцем для участия в СВО можно через «Госуслуги»

Читать 360tv в

Записаться добровольцем для участия в спецоперации можно в режиме онлайн. Сотрудники сервиса «Объясняем.рф» рассказали, что сделать это можно через сайт госуслуг.

«Чтобы стать добровольцем для участия в СВО, нужно подать заявку на портале госуслуг. После ее рассмотрят, и в ваш личный кабинет придет уведомление с датой явки в военкомат», — отметили специалисты.

Реклама

Один из призванных на службу рассказал, что принял незамедлительное решение об отправке в качестве добровольца. По его словам, российским военным нужна поддержка, поэтому он сообщил о своем решении жене и отправился в военкомат.

Реклама

Те, кто не согласен с законностью вручения повестки в военкомат, могут обжаловать это решение. Для этого достаточно подать заявление через форму на портале госуслуг.

О частичной мобилизации в стране объявил президент Владимир Путин. Во время обращения 21 сентября он заявил, что призыву подлежат россияне, ранее служившие в рядах вооруженных сил и состоящие в запасе. Предпочтение отдадут тем, кто имеет соответствующий опыт и необходимые военно-учетные специальности.

0 0 0 0 0 0