Частичная мобилизация в России: кого призовут в первую очередь, что надо знать, кто не отправится на службу | 360°

Общество 23 сентября 2022, 14:44 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизации в Запорожской области после вхождения в состав России не будет — Балицкий Глава ВГА Запорожья Балицкий: мобилизации после вхождения в состав России не будет Telegram- канал Балицкий Евгений

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Мобилизации в Запорожской области не будет в течение нескольких лет после вхождения в состав России, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий. Он добавил, что на спецоперацию смогут отправляться добровольцы, сообщил ТАСС.

По словам Балицкого, у властей России и Запорожской области есть договоренность о том, что в переходный период призыва в регионе не будет.

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«Только добровольцы имеют право, и лишить их этого права мы не можем. Все, кто имеет желание и возможность и подходят по требованиям, пойдут защищать нашу землю», — отметил глава областной администрации.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию на объявленную в стране частичную мобилизацию «истерической и крайне эмоциональной». Он подчеркнул, что сначала подробностей было действительно немного, но сейчас дефицита информации нет, сообщил RT.

В случае ошибочного вызова в военкомат россияне могут обратиться с жалобой в прокуратуру, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. За неявку по законно врученной повестке грозит штраф от 500 до трех тысяч рублей, добавил он.

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