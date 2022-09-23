Частичная мобилизация: что делать, если прислали повестку | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, что делать в случае ошибочного вызова в военкомат Адвокат Тригнин: прокуратура изучит жалобы на необоснованно выданные повестки РИА «Новости»

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С 21 сентября в России действует указ о частичной мобилизации. Согласно документу, часть россиян особой категории получит повестку с вызовом в военкомат. Однако извещение могут вручить и ошибочно. Адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин в интервью «360» рассказал, что нужно делать в этом случае.

Он напомнил, что повестка считается врученной, если ее передали лично в руки и под подпись. Если полученный таким образом документ будет просто проигнорирован, человека ждет штраф.

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«Если гражданин, по его мнению, незаконно получил повестку и не явится в военкомат, то его ждут последствия в виде штрафа от 500 до трех тысяч рублей», — сказал Тригнин.

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По его словам, на повестку можно подать жалобу.

«Проверки по таким заявлениям проводит прокуратура. Сотрудники ведомства запросят основания для вызова в военкомат», — описал он.

Тригнин отметил, что статус призыва будет скорректирован только после решения прокуратуры. В случае, если повестку действительно сочтут необоснованной, то с гражданина снимут обязательство по явке в военкомат.

Также собеседник «360» отметил, что повестка по вызову в горячую точку по виду ничем не отличается от обычного приглашения в военкомат.

«Однако на выданном в рамках частичной мобилизации документе может быть срок прибытия в военкомат после введения в силу указа», — сказал Трингин.

Он отметил, что на данный момент еще нет наказания за невыполнение этого предписания. Во всем остальном у повесток в рамках частичной мобилизации нет никаких отличий.

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