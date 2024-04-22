Общество 22 апреля 2024, 11:14 Многополярность назвали главной темой ПМЭФ Росконгресс: главной темой ПМЭФ в этом году станет многополярность мира РИА «Новости»

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Главой темой Петербургского экономического форума станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Об этом говорится в материалах Фонда «Росконгресс».

По словам ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, форум очень актуален. Сейчас мир живет в эпоху «тектонических перемен», указал он.

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«За прошедший год кризис доверия между странами только усилился», — добавил он.

На этом фоне важно поддерживать конструктивный диалог между представителями деловых кругов из разных стран, подытожил Кобяков.

В этом году форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия запланировано проведение Молодежного дня. Спикерами в этот день будут представители сообщества Friends for Leadership.