Многодетный капитал предложили ввести в России

В России предложили ввести многодетный капитал. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила за выплату семьям, имеющим более трех детей, 100 тысяч рублей ежегодно.

Она предложили выплачивать пособие до совершеннолетия младшего ребенка или до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очной форме. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Госсовета Татарстана Фариды Мухаметшиной оказалась в распоряжении RT.

Волынец предложила разработать регламент для поддержки многодетных семей в соответствии с принятыми поправками к Конституции России.

«Пока еще не принят федеральный закон „О статусе многодетной семьи“, предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — говорится в обращении.

По мнению Волынец, ежегодные выплаты в 100 тысяч рублей помогут устранить проблему многодетных семей, когда с каждым новым ребенком среднедушевой доход падает.