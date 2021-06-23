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    23 июня 2021, 08:20

    Многодетный капитал предложили ввести в России

    Екатерина Шамина

    В России предложили ввести многодетный капитал. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила за выплату семьям, имеющим более трех детей, 100 тысяч рублей ежегодно.

    Многодетный капитал предложили ввести в России

    Она предложили выплачивать пособие до совершеннолетия младшего ребенка или до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очной форме. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Госсовета Татарстана Фариды Мухаметшиной оказалась в распоряжении RT.

    Волынец предложила разработать регламент для поддержки многодетных семей в соответствии с принятыми поправками к Конституции России.

    «Пока еще не принят федеральный закон „О статусе многодетной семьи“, предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки», — говорится в обращении.

    По мнению Волынец, ежегодные выплаты в 100 тысяч рублей помогут устранить проблему многодетных семей, когда с каждым новым ребенком среднедушевой доход падает.