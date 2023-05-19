Общество 19 мая 2023, 01:33 Многодетных родителей предложили освободить от транспортного налога ЛДПР предложила освободить от транспортного налога многодетных и единственных родителей Freepik

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ЛДПР направила в кабмин законопроект, в котором предлагает освободить от уплаты транспортного налога многодетные семьи, а также единственных родителей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно законопроекту, изменения внесут в статью Налогового кодекса, которая регламентирует уплату транспортного налога. Нововведение позволит освободить от налога лиц, воспитывающих трех и более детей, а также единственных родителей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка или детей.

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Изменение коснется транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил, говорится в пояснительной записке. Эти поправки «позволят улучшить благосостояние» указанных категорий семей, отметили авторы инициативы.

Минтруд России предложил считать многодетными семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, включая детей, которые находятся под опекой.