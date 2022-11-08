Многодетная мать из Павловского Посада отправила на СВО троих сыновей | 360°

Общество 08 ноября 2022, 03:13 Многодетная мать из Павловского Посада отправила на СВО троих сыновей РИА "Новости"

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Власти Павловского Посада выразили слова благодарности Надежде Маралиной, которая воспитывает семерых детей. Трое из них участвуют в специальной операции.

По словам Надежды, ее семью, как и многих других жителей Павловского Посада, коснулась мобилизация. В зону специальной операции женщина проводила троих взрослых сыновей, один из которых уже является ветераном боевых действий.

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Во время неформальной встречи с депутатом Единой России Геннадием Паниным и главой городского округа Денисом Семеновым многодетная мать рассказала, что дети очень скучают по своим отцам и дядям. Но при этом вся семья гордится защитниками родины.

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В настоящее время в Павловском Посаде продолжает работать штаб по поддержке мобилизованных граждан. Все необходимое солдатам любой желающий может передать в приемную местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Андрей Воробьев лично проверил поддержку семей мобилизованных в Долгопрудном. Центры помощи семьям мобилизованных открыли во всем Подмосковье.