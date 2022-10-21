Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Долгопрудном | 360°

Важное 21 октября 2022, 09:59 Губернатор Подмосковья проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Долгопрудном

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Центры помощи семьям мобилизованных развернули во всем Подмосковье, в том числе и в Долгопрудном. Глава городского округа Владислав Юдин доложил губернатору Андрею Воробьеву, что пункт работает эффективно.

«Понятно, что в рамках частичной мобилизации, когда ребята уходят в Вооруженные силы, у их родителей, жен, друзей есть беспокойства. И задача — пока они выполняют свой воинский долг, защищают родину, особое внимание уделить их семьям», — подчеркнул губернатор Подмосковья на встрече с главой округа.

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Центр помощи семьям мобилизованных в Долгопрудном работает на базе Комплексно-молодежного центра.

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Мы предусмотрели меры поддержки, но при этом очень важно и персональное касание. Я прошу вас тоже лично ездить в семьи, разговаривать. Бывают разные случаи, мы должны быть предельно чутки Андрей Воробьев.

Глава Долгопрудного отчитался, что центр помощи уже доказал свою эффективность и востребованность.

«Приведу два примера. Вчера к нам обратилась женщина — она прописана в Тамбовской области, а ее муж, убывший служить в Вооруженные силы, — на территории Долгопрудного. У них двое детей. Мы быстро связались с соцзащитой, и сегодня этой семье уже перечислили 200 тысяч рублей», — рассказал Владислав Юдин.

Он добавил, что, например, еще один мобилизованный, уходя служить, попросил, чтобы его семью перевезли к маме. Власти городского округа выделили газель, грузчиков и организовали помощь.