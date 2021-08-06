Много подосиновиков появилось в Петербурге после дождей

Дождливые дни, пришедшие на смену аномальной жаре в Петербурге, принесли с собой большое количество грибов. Местным жителям удалось собрать 150 подосиновиков и несколько белых грибов всего за один час в Курортном районе города. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой на группу «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Курортный район, 05.08.21 сезон открыт. Поехали на разведку в 13 часов, за час все снаряды были собраны, 150 красных и 9 белых», — написали они в группе.

Ранее эксперты рассказали, когда в России начнется сезон так называемой «тихой охоты». По словам Егора Ивашевского, еще можно застать маслята, а в ближайшее время можно будет найти белые грибы, подосиновики и другие виды.