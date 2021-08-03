Названы сроки начала грибного сезона в России

После обильных дождей обычно появляются белые грибы, подосиновики, подберезовики. Эксперты в беседе с «Ридусом» рассказали, что в России вот-вот начнется сезон «тихой охоты».

«Дожди прошли, не разово, а уже систематически с приходом антициклона. Лес влагой насытился. Надо еще четыре−пять дней, чтобы первым заходом, кто давно не был на „тихой охоте“, зашли и увидели первые осенние грибы», — уточнил эксперт Егор Ивашевский.

Он заметил, что сейчас еще можно застать маслята, а в ближайшеее время в Центральной части страны пойдут белые грибы, подосиновики и подберезовики.

Доцент кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Константин Тарасов также отметил, что с количеством дождей напрямую связано начало осеннего грибного сезона.

«Там, где уже достаточный был уровень осадков, там следует ожидать грибов», — добавил собеседник издания.