В частности, речь идет о недовольстве украинского посла в Турции исполнением «Катюши» в День Победы, словах бывшего министра иностранных дел Украины о том, что Россия не имеет права праздновать День Победы и порочащем Россию послании военного атташе Украины.

«Эти заявления сделаны не простыми людьми, а занимающими высокий пост. Но, тем не менее, это мнение ограниченного числа ограниченных людей. И вряд ли это на что-то повлияет», — усомнился специалист.

Он обратил внимание на то, что украинцы по-прежнему активно отмечают праздник Победы. Исходя из этого, Дудчак заметил, что народ в Незалежной живет своей жизнью, а власть — своей.

«Не все теряют совесть, люди помнят важные события в истории своего народа», — подытожил эксперт.

Ранее бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин озвучил два условия «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева. Политолог Владислав Ганжара прокомментировал слова дипломата.

«Эти заявления — от недалекого ума этих политических деятелей», — отметил Ганжара.