Специалист напомнил, что Крым продолжает быть объектом политических спекуляций для украинских деятелей.

Говоря о «возврате» полуострова под юрисдикцию Киева, они пытаются заработать какие-то дивиденды или попросту напомнить о себе.

По словам политолога, подобные пламенные речи звучат из Украины на протяжении пяти лет и к реальности не имеют никакого отношения.

«Эти заявления — от недалекого ума этих политических деятелей», — заметил Ганжара.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе создавать издержки для России. В частности, за счет ограничительных мер. Он обвинил Москву в препятствии передвижению представителей ОБСЕ на юге Незалежной.

«Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций, до тех пор, пока не начнут исполняться минские соглашения, а Крым будет оставаться в составе РФ», — отмечается в сообщении Госдепа.