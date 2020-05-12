    12 мая 2020, 14:58

    «Эти заявления — от недалекого ума». Политолог — о словах Климкина про «возврат» Крыма

    Артур Блянихов

    Политолог Владислав Ганжара обсудил с радио Sputnik условия по «возвращению» Крыма, которые озвучил экс-глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин.
    «Эти заявления — от недалекого ума». Политолог — о словах Климкина про «возврат» Крыма

    Специалист напомнил, что Крым продолжает быть объектом политических спекуляций для украинских деятелей.

    Говоря о «возврате» полуострова под юрисдикцию Киева, они пытаются заработать какие-то дивиденды или попросту напомнить о себе.

    По словам политолога, подобные пламенные речи звучат из Украины на протяжении пяти лет и к реальности не имеют никакого отношения.

    «Эти заявления — от недалекого ума этих политических деятелей», — заметил Ганжара.

    Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе создавать издержки для России. В частности, за счет ограничительных мер. Он обвинил Москву в препятствии передвижению представителей ОБСЕ на юге Незалежной.

    «Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций, до тех пор, пока не начнут исполняться минские соглашения, а Крым будет оставаться в составе РФ», — отмечается в сообщении Госдепа.