Общество 19 марта 2024, 13:37 Младшей дочери Брюса Уиллиса диагностировали аутизм Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур диагностировали аутизм Фото: Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Младшей дочери известного актера Брюса Уиллиса диагностировали аутизм. Тридцатилетняя Таллула рассказала в соцсетях, что эта новость изменила ее жизнь.

О диагнозе Таллула узнала летом. Она поделилась с подписчиками этой информацией и опубликовала видео со знаменитым отцом, снятое в 2004 году. На нем 10-летняя Таллула, сидя на руках у Брюса, ласково трогает его ухо и голову.

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«Скажи, что у тебя аутизм, не говоря об этом», — написала она под видео.

Ее отец, Брюс Уиллис, тоже борется с серьезным заболеванием — лобно-височной деменцией, которая значительно повлияла на его когнитивные функции. На данный момент лекарств против этого недуга не существует.

Звезду «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» поддерживает вся семья — три дочери, бывшая жена Деми Мур. Недавно его заметили на прогулке впервые за несколько недель.