20 ноября 2023, 20:41
Звезду Голливуда заметили на прогулке после слухов об ухудшении здоровья
Актера Брюса Уиллиса увидели на прогулке после новостей об ухудшении здоровья
Знаменитый американский актер Брюс Уиллис впервые за долгое время появился на публике в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Уиллиса увидели на пассажирском сиденье его автомобиля, на нем была надета черная толстовка. Для 68-летнего актера это появление на улице стало первым за несколько недель.
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В феврале стало известно, что Уиллису диагностировали прогрессирующую лобно-височную деменцию, из-за чего пострадали его когнитивные способности, в частности навыки общения. Родственники актера отмечали, что на данный момент лекарств против этого недуга не существует, но выразили надежду на изменение ситуации в будущем.
Бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщала, что он завершил карьеру из-за диагностированной ранее афазии, писал RT.
Брюс Уиллис стал известным большому кругу зрителей после исполнения главных ролей в фильмах «Крепкий орешек», «Девять ярдов», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других.
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