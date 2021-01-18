Мясников раскритиковал СМИ за страшилки о вакцинации
Как написал врач в своем Telegram-канале, постоянно в российских СМИ появляется информация о побочных эффектах вакцины от немецкой компании BioNTech и американской Pfizer.
«Вы для кого это пишете? Для российских граждан?» — задал вопрос медик.
Он напомнил, что в России есть свои вакцины, которые более надежны и проверены. Поэтому нет смысла писать про иностранные препараты.
«Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от ковида в целом!» — заявил Мясников.
По его словам, к нему каждый день обращаются соотечественники, которые боятся прививаться. В ответ на слова о пользе вакцинации они рассказывают о «жутких осложнениях».
«На мои слова: „Так то Pfizer!“ неопределенно хмыкают», — добавил телеврач.
Он добавил, что понимает ситуацию, когда на российскую вакцину «безосновательно наезжают» те, кто свою «не довел до ума». Однако массовая вакцинация уже стартовала в России и не надо множить ряды ее противников.