Мясников раскритиковал СМИ за страшилки о вакцинации

Теледоктор Александр Мясников обеспокоен тем, что ряды противников вакцинации от коронавируса постоянно пополняются. Это происходит из-за новостей о побочных эффектах после прививок.

Как написал врач в своем Telegram-канале, постоянно в российских СМИ появляется информация о побочных эффектах вакцины от немецкой компании BioNTech и американской Pfizer.

«Вы для кого это пишете? Для российских граждан?» — задал вопрос медик.

Он напомнил, что в России есть свои вакцины, которые более надежны и проверены. Поэтому нет смысла писать про иностранные препараты.

«Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполируют на всю вакцинацию от ковида в целом!» — заявил Мясников.

По его словам, к нему каждый день обращаются соотечественники, которые боятся прививаться. В ответ на слова о пользе вакцинации они рассказывают о «жутких осложнениях».

«На мои слова: „Так то Pfizer!“ неопределенно хмыкают», — добавил телеврач.

Он добавил, что понимает ситуацию, когда на российскую вакцину «безосновательно наезжают» те, кто свою «не довел до ума». Однако массовая вакцинация уже стартовала в России и не надо множить ряды ее противников.