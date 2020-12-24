Мясников назвал опасную ошибку в лечении COVID-19

Собеседник вспомнил про рекомендации принимать от COVID-19 гидроксихлорокин в сочетании с азитромицином и противовирусные препараты для лечения СПИДа. Это все оказалось на практике неэффективным.

«Все те противовирусные и иммуномодулирующие вещества, вернее вещества, которым приписывали эти действия вначале, оказались пустышкой», — заявил Мясников.

Он добавил, что в лечении COVID-19 «ошибок море», а вся надежда только на вакцинацию.

Мясников уверен, что закрывать границы после новости и мутировавшем штамме коронавируса в Великобритании бессмысленно. Мир узнал об этом на прошлой неделе, а по факту новый штамм выявили еще в сентябре. За это время он уже успел распространиться. Не исключено, что в Великобританию он попал извне.