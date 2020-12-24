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    24 декабря 2020, 07:14

    Мясников назвал опасную ошибку в лечении COVID-19

    Андрей Иванов

    Медики и заболевшие совершают много ошибок во время лечения COVID-19, но самая опасная из них — это неправильный подбор лекарств. Те препараты, которые рекомендовали как эффективные, оказались пустышкой. Об этом телеканалу «Царьград» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
    Мясников назвал опасную ошибку в лечении COVID-19

    Собеседник вспомнил про рекомендации принимать от COVID-19 гидроксихлорокин в сочетании с азитромицином и противовирусные препараты для лечения СПИДа. Это все оказалось на практике неэффективным.

    «Все те противовирусные и иммуномодулирующие вещества, вернее вещества, которым приписывали эти действия вначале, оказались пустышкой», — заявил Мясников.

    Он добавил, что в лечении COVID-19 «ошибок море», а вся надежда только на вакцинацию.

    Мясников уверен, что закрывать границы после новости и мутировавшем штамме коронавируса в Великобритании бессмысленно. Мир узнал об этом на прошлой неделе, а по факту новый штамм выявили еще в сентябре. За это время он уже успел распространиться. Не исключено, что в Великобританию он попал извне.