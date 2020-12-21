Мясников назвал бессмысленным закрытие границ из-за нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании. После этого страны начали закрывать авиасообщение с ней. Такое решение доктор и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным, так как инфекция уже распространилась на другие территории.

По словам Мясникова, вирусы продолжают мутировать. Уханьский коронавирус уже давно изменился и еще летом распространился по Европе и перешел на другие страны.

«Теперь вот новая мутация в Англии. Только закрывать с ней границу совершенно бессмысленно! Эта „новая“ мутация известна там с сентября месяца, <…> а это обозначает, что эта мутация за три месяца давно уже вышла за пределы Англии», — заявил врач в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом меняется так быстро, что три месяца считаются довольно большим сроком. Кроме того, Мясников подчеркнул, что новый штамм коронавируса мог появиться вовсе не в Великобритании. В этой стране мутацию могли только зафиксировать.

«Британские ученые — молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что ее туда в августе не завезли, например, из Индии?! <…> Главное, чтобы вакцины, созданные к одному генотипу вируса, работали и на других. Сегодня это так и есть, мы видим, что вакцины, разработанные на основе генома уханьского вируса, работают и на D614G», — заключил телеведущий.

Ранее Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании сообщил о новом штамме коронавируса. После этого авиасообщение со страной закрыли Канада, Франция, Австрия, Бельгия и другие страны.