Мясников назвал неоднозначным увольнение сотрудников скорой в Облучье из-за отказа привиться

Ситуация с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса неоднозначная. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Они же не агитируют против прививок. Они не захотели делать себе прививку. Причины разные. У меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела», — рассказал Мясников в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач добавил, что по его мнению, медицинский работник все же должен быть привит от коронавируса или у него должны быть антитела. Поэтому, если врач ранее перенес ковид и получил достаточный уровень антител, он имеет право подождать с вакцинацией.

Несколько дней назад стало известно, что все 15 сотрудников скорой помощи Облучья Еврейской автономной области уволились в знак протеста против требований администрации привиться от коронавируса. Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал их поведение преступлением, которому нет оправдания.