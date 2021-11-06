Новые бригады скорой соберут в Облучье вместо уволившихся

Несмотря на что, что весь коллектив станции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) уволился, жители без медицинской помощи не останутся. Власти решили перераспределить работников действующих бригад и таким образом восполнить недостаток специалистов. В Облучье проживают около 25 тысяч человек.

Об этом «Интерфаксу» сообщил главный внештатный специалист по скорым Минздрава России Сергей Багненко.

«Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию», — отметил Багненко.

Узнав о желании медиков уволиться из-за отказа прививаться, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал их поведение преступлением, которому нет оправдания.

«У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь — тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?» — привела слова Рошаля пресс-служба городской администрации.

Несколькими днями ранее стало известно, что все 15 сотрудников скорой помощи Облучья уволились в знак протеста против требований администрации привиться от коронавируса.