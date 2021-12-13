Мизулина заявила о намерении добиться «правды о Моргенштерне» в Генпрокуратуре

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина решила добиться правды о том, финансируют ли рэпера Моргенштерна из-за границы. В беседе с «360» она заявила, что направит запрос с соответствующими публикациями в СМИ в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции.

«Для того чтобы проверить подлинность или неподлинность этой информации, Лига безопасного интернета направит обращение в уполномоченные на то органы — Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции России. Пусть они посмотрят эти публикации СМИ и дадут нам четкий ответ, есть или нет иностранное финансирование», — отметила Мизулина.

По ее словам, если статью признают недостоверной, то они дадут официальное опровержение.

«Очень странно, что меня обвиняют в какой-то попытке пиара, хотя это интервью было записано еще полтора месяца назад», — подчеркнула общественница. Она призвала опровергать информацию цивилизованным путем, а не пытаться ее в чем-то обвинить.

Мизулина отметила ранее, что Моргенштерн, как и некоторые другие исполнители, получает финансирование из-за рубежа. В ответ исполнитель попросил «серьезных дяденек и тетенек» перестать пиариться на его имени. По его словам, народ в России не глупый и все понимает.