«Хорош пиарить себя»: Моргенштерн ответил на обвинения Мизулиной об иностранном финансировании

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила рэпера Моргенштерна в иностранном финансировании. В ответ исполнитель потребовал перестать пиариться с помощью его имени.

По словам Мизулиной, Моргенштерн является проектом Запада. Она отметила, что рэпер, как и некоторые другие исполнители, получает финансирование из-за рубежа. Также молодому человеку передают «файлы» с требующими освещения темами.

«Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков», — заявила глава Лиги безопасного интернета в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

Ответ Моргенштерна на обвинения Мизулиной не заставил себя долго ждать. Рэпер призвал перестать пиариться за счет его имени.

«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает», — написал он в Instagram.

Ранее концертный директор Моргенштерна сообщил «360», что исполнитель вернется в Россию в четверг. При этом он не стал уточнять дату приезда рэпера.