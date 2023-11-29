29 ноября 2023, 19:00
Петербуржца осудили на 17 лет за изготовление детской порнографии
Петербуржца, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии, осудили на 17 лет. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.
На суде мужчина признал, что использовал ребенка для съемок порно. Кроме заключения, суд приговорил его к принудительному лечению у врача-сексолога. Также осужденный должен будет выплатить законному представителю пострадавшего ребенка 400 тысяч рублей.
Приговоры
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