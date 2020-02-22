Митрополит Илларион: оправдание сестер Хачатурян может стать поощрением самосуда

Представитель РПЦ считает, что самое важное — установить «была самооборона или это было действие, совершенное по расчету, причем совершенное с особой жестокостью».

Митрополит Илларион опасается, что если девушек оправдают, это может ухудшить ситуацию в обществе и стать сигналом к тому, что самосуд не является чем-то наказуемым. Также он добавил, что не хочет, чтобы его слова воспринимались, как попытка повлиять на решение суда.

«Очень надеюсь на то, что и прокуратура, и адвокатура разберутся во всех деталях этого дела, и будет вынесен справедливый приговор», — подытожил митрополит.

Ранее стало известно, что сестрам Хачатурян отказали в «необходимой самообороне». Следственный комитет обжаловал постановление Генпрокуратуры, где говорилось о необходимости переквалифицировать обвинительную статью девушкам.