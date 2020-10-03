Митрополит Иларион выступил за захоронение Ленина

«Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», — сказал он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) назвал Ленина «изменником Родины», который приехал в Россию на деньги Германии. По его мнению, революционер был человеком, которого по обычным законам следовало бы судить.

«Случилось так, что именно с этим человеком связано начало „красного террора“, начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади», — добавил митрополит.

Тем не менее он знает, что тело Ленина остается святыней для большевиков. По этой причине с вопросом захоронения стоит действовать осторожно, чтобы не спровоцировать гражданское противостояние. Похороны Ленина произойдут только тогда, когда коммунистическая идеология окончательно уйдет в прошлое. А для этого еще нужно время, считает священнослужитель.

Архиерей предлагает оставить сам мавзолей на месте, поскольку это работа выдающегося архитектора Алексея Щусева. Внутри же он допускает открытие музея массовых репрессий.

Ранее Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Мавзолей уже предложили сделать филиалом Исторического музея, а тело Ленина там заменить муляжом. А лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич считает, что с мавзолеем ничего не следует делать. В пример он привел храм Парфенон и Собор Василия Блаженного, писал сайт «Утро.ру».