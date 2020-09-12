Союз архитекторов объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Предложения о перезахоронении вождя мирового пролетариата выдвигались неоднократно — и вот снова. Сделать Мавзолей филиалом Исторического музея, заменить тело муляжом или же сохранить архитектурную форму некрополя — идеи уже царят в воздухе. Но самое главное в другом: найдется ли в обществе согласие?

Мавзолей отправили на конкурс

Проектировщикам предложили поучаствовать во Всероссийском конкурсе на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея. Мероприятие приурочили к очередному международному архитектурному фестивалю «Зодчество».

Организаторы считают, что нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции в самом сердце страны противоречит современным представлениям о фиксации вечной памяти и нарушает русскую православную традицию.

Кто может выдвигать идеи? Дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также все граждане России и стран СНГ. Что от них требуется? Создание эскиза проекта Мавзолея и разработка маршрута от здания к Музею русской архитектуры на Воздвиженке. Другие идеи реиспользования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».

Авторы лучших работ получат дипломы. Победителей пригласят поучаствовать в специальном выпуске YouTube-канала ОpenArch.

Кто хотел нарушить покой Ленина

Тело Ленина забальзамировали после его смерти, в 1924 году, и положили в Мавзолей на Красной площади, где он находится и по сей день.

Первое предложение перезахоронить тело Ленина прозвучало в 1989 году. Тогда на Съезде народных депутатов СССР депутат Юрий Карякин сказал, что российский революционер хотел быть похороненным на кладбище рядом с могилой матери. Да и вскоре в стране заговорили, что с вождем поступили не по-христиански.

Похоронить Ленина пытался и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Причем 5 сентября 1991 года он заручился поддержкой Михаила Горбачева.

Источник фото: РИА «Новости»

Вопрос перезахоронения затрагивал также глава Москвы Юрий Лужков. В октябре 1993 года он представил проект указа президента «О восстановлении исторического облика Красной площади города Москвы». Инициатива потом шла и от Бориса Ельцина, который вторил словам Карякина.

А президент России Владимир Путин выступил против перезахоронения тела Ленина. «У нас страна жила в условиях монопольной власти КПСС 70 лет.Это время — время жизни целого поколения. Многие люди связывают с именем Ленина свою собственную жизнь», — говорил глава государства.

К Мавзолею до сих пор приковано внимание. В мае 2020-го лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выставить «мумию» Владимира Ленина на продажу. Он посчитал, что «Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист» купит тело.

Будущее Мавзолея

Президент Союза архитекторов России Андрей Боков рассказал «360», что можно сделать с Мавзолеем и вообще как к нему относятся в обществе.

«Это проблема не сегодняшнего дня, не нашего ближайшего будущего. Думаю, что правы те, кто говорит, что должно уйти поколение, для которого это сооружение и то, что там пребывает, — достаточно сильный эмоциональный фактор», — начал он с этого момента.

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Вопрос реиспользования будет уже решать поколение, которому сейчас 30 лет. Что для этого им нужно знать? У Москвы, как у любого города, генетически было два центра. Исторический — Соборная площадь, а также публичный, рыночный — Красная площадь.

«Только после революции Красная площадь была, вопреки исторической традиции, превращена в сакральное пространство, и там был этот некрополь создан. Соборная площадь была выведена из культурного контекста», — пояснил президент Союза архитекторов.

Он напомнил, что раньше на стенах Кремля вешали стрельцов, а лобное место служило площадкой для оглашения заявлений. Затем это место переосмыслили, поэтому шутовское пространство стало священным. А значит, было бы правильно вернуть его историческое значение, считает Боков.

То, что это шедевр, бесспорно Андрей Боков президент Союза архитекторов России.

Однако в последнее время отношение к нему в обществе изменилось. «Слово „Ленин“, которое на нем написано, уже сегодня многим непонятно, и не вызывает трепет священный», — сказал Боков.

Собеседник «360» также прокомментировал конкурс, объявленный Союзом архитекторов. Он считает, что этот архитектурный конкурс идет скорее на переосмысление Мавзолея. По его мнению, у предложенного на конкурс решения должен быть чрезвычайно сдержанный ответ, очень сдержанная архитектурная реакция.

Боков подкинул идеи по поводу того, что можно сделать с Мавзолеем.

Принципиально, мне кажется, даже не вынос тела Владимира Ильича. Тело может быть заменено муляжом, чем угодно для того, чтобы сохранить форму прежде всего, потому что там форма потрясающая. <…> Это бесспорно архитектурный памятник, поэтому какие-то вторжения туда некорректны Андрей Боков президент Союза архитекторов России.

Сам прах можно перенести, но все доски должны остаться там как память, уверен архитектор. По его мнению, любые следы истории должны сохраняться. Тем более, сейчас изменилось отношение к большевистским лидерам, оно стало более нейтральным.

«Борьба с любыми памятниками — не самое почетное занятие», — отметил Боков.

Кроме того, Мавзолей мог бы стать частью Музея советской власти или продолжением Исторического музея.

«Если использовать подземное пространство — говорят, там какое-то огромное подземелье существует — соединить его с Историческим музеем, вот это могло бы стать филиалом музея», — заявил президент Союза архитекторов.

Какую бы идею ни решили реализовать, нужно все проводить мягко, разумно. Предложения обязаны быть естественными, добавил Боков. Он напомнил, что Мавзолей — это еще и трибуна, где любили стоять Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев. По этой причине это символичное место.