Митрополит Иларион сравнил компьютерные игры с наркотиками

Увлечение компьютерными играми может обернуться зависимостью. В связи с этим Русская православная церковь относится к ним отрицательно, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Церковь в целом отрицательно относится к компьютерным играм, потому что компьютерные игры несут в себе опасность зависимости», — сказал священнослужитель в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что компьютерная игра может выбить человека из его нормального состояния. В итоге игрок погружается в иллюзорный мир на какое-то время, которое может измеряться даже днями и неделями. По словам митрополита, компьютерные игры представляют из себя своеобразный наркотик.

Как подчеркнул Иларион, РПЦ не не участвует в создании компьютерных игр, «точно так же, как не участвует, например, в производстве наркотиков, потому что считает наркотическую зависимость саму по себе глубоко опасной для человека».

В конце февраля сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рагозин призвал запретить компьютерную игру The Sims 4. Он заявил, что игра пропагандирует ЛГБТ.