The Sims 4 предложили запретить из-за пропаганды ЛГБТ

Запретить компьютерную игру The Sims 4 призвал сотрудник миссионерского отдела Новосибирской епархии Юрий Рагозин. По его мнению, данная игра «нарушает Конституцию». Об этом написал портал «Сибирь.Реалии».

Представитель РПЦ отметил, что в игре можно переодевать мужских персонажей в женскую одежду. Это можно трактовать в качестве пропаганды ЛГБТ, что «противоречит положениям основного закона России».

«Не пора ли оградить детей и подростков не только от политического и религиозного, но и от культурного экстремизма, поставив между ними жирный знак равенства? И не на словах, а на деле», — призвал представитель церкви.

По мнению Рагозина, отсутствие идеологии и цензуры негативно отражается на гражданах государства.

«Страна! Если у тебя нет идеологии — ты не знаешь, куда идешь! Если у тебя нет цензуры, значит, нет иммунитета — твоему населению можно пропагандировать что угодно, какой угодно вредности. Пора уже начать исполнять собственные законы, а не только писать их!», — объявил представитель РПЦ.

Он также подчеркнул, что наличие маркировки «18+» не остановит современных подростков и в дальнейшем негативно скажется на их мировоззрении. В качестве примера такого негатива он привел ЛГБТ-сообщество США. К нему себя там причисляют 21% граждан, родившихся с 1997 по 2001 годы.

Ранее производители игры рассматривали возможность не выпускать дополнение «Свадебные истории» в России, однако затем решили, что версия с возможностью игровой свадьбы между однополыми персонажами будет доступна во всех странах. Релиз назначили на 23 февраля.

В РФ с 2013 года действует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. За пропаганду ЛГБТ грозит штраф до одного миллиона рублей.