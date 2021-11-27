Митрополит Иларион рассказал, в чем каются противники вакцинации на исповедях

Верующие на исповедях часто каются в том, что советовали своим родственникам не делать прививки от коронавируса, а те в итоге умерли от ковида. Об этом рассказал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По словам иерарха РПЦ, люди раскаиваются и осознают, что были не правы, когда уже ничего невозможно поправить.

«Есть люди, которые другим не советовали делать прививку, своим родственникам. Поспособствовали тому, что эти родственники отправились на тот свет, что они умирали в тяжелейших мучениях, а теперь они приходят к нам, священникам», — рассказал он в эфире программы «Церковь и мир» на «России 24».

Митрополит добавил, что на исповеди потерявшие близких людей говорят, что раскаиваются в том, что не уберегли своих родных.

«Говорят: „Как же я раскаиваюсь в том, что я не уберегла свою маму или что я не уберег свою бабушку. Мы постоянно сейчас с этим сталкиваемся“», — поделился он.

За минувшие сутки в России скончались от ковида 1239 человек. Всего с начала пандемии в стране умер 271 531 пациент, заразившийся коронавирусом.