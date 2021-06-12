Митрополит Иларион рассказал, какую валюту использует РПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) пользуется в повседневной жизни множеством валют, поскольку является многонациональной и ее епархии расположены в разных государствах. Об этом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

«Русская православная церковь — это церковь многонациональная, и на канонической территории нашей церкви используется самая разная валюта. Если в России мы держим свои деньги в рублях и рассчитываемся рублями, то в других странах мы держим деньги и рассчитываемся той валютой, которая в этих странах существует — это естественно», — сказал митрополит в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что на территории Евросоюза у приходов и епархий Русской церкви есть счета в евро, а в США — в американских долларах.

Актерская деятельность, шоу-бизнес, а также работа в прокуратуре и суде могут стать запретными для священников РПЦ. Это произойдет в случае принятия Архиерейским собором РПЦ одобренный пленумом ее Межсоборного присутствия документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей».