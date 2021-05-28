В РПЦ перечислили неприемлемые для священников профессии

Актерская деятельность, шоу-бизнес, а также работа в прокуратуре и суде могут стать запретными для священников Русской православной церкви (РПЦ). Это произойдет в случае принятия Архиерейским собором РПЦ одобренный пленумом ее Межсоборного присутствия документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей».

«Документ устанавливает те сферы занятости, которые неприемлемы для священнослужителей — например, актерская деятельность или шоу-бизнес. Священник также не может работать, например, в светском суде или в прокуратуре, что очевидно противоречит самой сути пастырской деятельности», — рассказала в беседе с РИА «Новости» член Межсоборного присутствия, руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Что касается замещения должностей государственного или муниципального служащего, то священник не только в силу принятого документа, но и в силу российского законодательства не может занимать эти должности, отметила собеседница агентства. Она объяснила, что ФЗ о госслужбе запрещает лицам, участвующим в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, замещать должности госслужащих.

Межсоборное присутствие РПЦ — совещательный орган, который содействует высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.

С 26 по 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве прошли пленарные заседания Межсоборного присутствия. Они состоялись под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На прошлой неделе в РПЦ высказались за запрет охоты в качестве хобби, напомнило ИА Nation News.