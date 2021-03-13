Митрополит Иларион предрек запрет Библии в Европе

Библия в Европе может оказаться под запретом из-за гендерной идеологии, предрек глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Об этом он сообщил в эфире «России 24», рассказало РИА «Новости».

Больше нет той Старой Европы, на которую Россия когда-то пыталась ориентироваться, констатировал митрополит. Он отметил, что европейская идеология по своей сути становится антирелигиозной, а незыблемые для верующих постулаты попадают под запрет. Митрополит обратил внимание, что все чаще приходится слышать о ситуациях в Европе, когда людям даже запрещают носить крестик, а за его ношение под рубашкой могут уволить.

«Людей принуждают следовать гендерной идеологии, согласно которой человек может выбирать свой пол. Ну тогда под запрет можно легко отправить Библию, где на первых же страницах говорится, что „Бог сотворил человека по образу и подобию своему“», — сказал он.

Представитель РПЦ отметил, что с биологической точки зрения пол поменять нельзя. Если человек сделает операцию, то она лишь придаст ему внешний вид человека другого пола, по его словам. Но мужчина все равно не превратится в женщину, не сможет родить ребенка. Однако в ряде европейских стран таким людям разрешают усыновлять детей, указал он.

«Слава Богу, до нашей страны пока эти веяния не дошли, и я очень надеюсь, что не дойдут», — добавил он.

В РПЦ ранее назвали анатомическую выставку «Мир тела» на ВДНХ шок-контентом.