Представитель РПЦ назвал выставку «Мир тела» на ВДНХ эпатажным шоу

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал выставку «Мир тела» на ВДНХ эпатажным шоу с шок-контентом. Об этом Кипшидзе сообщил РИА «Новости».

«Организаторы выставки заявили, что у нее образовательные и просветительские цели. <…> Мне кажется, эта выставка — эпатажное шоу с шок-контентом», — заявил представитель РПЦ.

По мнению Кипшидзе, выставка не носит образовательных и просветительских целей, как заявлено организаторами. По его словам, не всякая демонстрация человеческого тела нацелена на образование, особенно в таком виде, как на выставке.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ранее заявил, что характер выставки «Мир тела» делает ее проведение неприемлемым. Об этом написала «Газета.ru».

Выставка немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса с демонстрацией реальных человеческих тел и органов открылась в павильоне № 21 на ВДНХ 12 марта. Экспозиция вызвала противоречивую реакцию в обществе. Православные активисты потребовали от столичной мэрии, чтобы выставку закрыли. В руководстве ВДНХ ранее заявили, что выставка является частной и проходит в арендованном павильоне.