Митрополит Иларион отказался судиться с Instagram из-за блокировки аккаунта

Председатель отдела внешних связей (ОВЦС) Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион заявил, что не будет судиться с Instagram из-за блокировки его аккаунта. Он обжалует блокировку в рамках правил соцсети.

В передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» священнослужитель пояснил, что в церкви не принято судиться в светском суде.

«У Instagram есть своя политика и свои правила. Мы будем действовать в рамках этих правил, пока это возможно, но если нет, то будем апеллировать к общественному сознанию — собственно, эта ситуация уже стала достоянием гласности», — сказал митрополит.

До блокировки на него в Instagram было подписано 52 тысячи человек. Аккаунт священнослужителя был заблокирован 7 июля. Руководство соцсети сообщило, что бан связан с нарушением условия использования платформы. Якобы митрополит опубликовал контент, который ему не принадлежит. Но сам он считает, что блокировка связана с жалобами противников вакцинации против коронавируса. Сам православный иерарх активно призывает верующих прививаться.

«Но у нас, в том числе и в церкви, и не только в церкви, есть очень агрессивно в этом отношении настроенные люди, которые ведут целенаправленную кампанию против вакцинации», — отметил владыка.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда опроверг появившуюся информацию о том, что священники будут отказывать в причастии непривитым от коронавируса россиянам.